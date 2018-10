Tennis, Fognini e Cecchinato in top 20

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Djokovic al secondo posto e gli azzurri Fognini e Cecchinato nella top 20. La nuova classifica aggiornata del tennis mondiale porta queste novità, lasciando sostanzialmente invariate le altre posizioni. Il numero uno del mondo resta lo spagnolo Rafa Nadal, alla sua 17esima settimana del settimo regno (la 194esima complessiva in carriera), ma il suo distacco dal secondo si riduce sempre più (ora 215 punti), dato che il maiorchino è fermo per un infortunio e quindi la sua classifica è giocoforza bloccata. Djokovic invece, dopo aver trovato nuovamente la forma dei tempi migliori (ha appena vinto lo Shangai Masters) continua a crescere e oggi scavalca lo svizzero Roger Federer che retrocede in terza posizione.

Per i colori azzurri la nuova classifica Atp vede la presenza di due italiani fra i primi 20 del mondo: Fognini si conferma il primo degli azzurri, al numero 13, mentre Marco Cecchinato è in 19ma posizione. Più indietro ci sono Andreas Seppi (46) e Matteo Berrettini (52).