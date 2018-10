Prefetto Genova convoca tavolo Ilva

Il prefetto Fiamma Spena ha convocato per il 17 ottobre alle 15.30 il collegio di vigilanza sull'accordo di programma per l'Ilva di Cornigliano. A sedere al tavolo in Prefettura, come si legge dalla lettera del prefetto, saranno i rappresentanti di Confindustria, Autorità portuale, Società per Cornigliano, sindacati, commissari straordinari dell'Ilva e direzione di Arcelor Mittal. L'incontro era stato deciso il 24 settembre a Roma dopo la firma dell'accordo sindacale che fissa il passaggio dal primo novembre degli stabilimenti Ilva alla multinazionale Am InvestCo. "Se questa è la convocazione tira un brutta aria visto che nella convocazione mancano il Governo, Regione e Comune" commenta il segretario della Fiom Genova Bruno Manganaro. Per la Cisl, invece, "la convocazione del tavolo è positivo" dice il segretario Fim Liguria Alessandro Vella: "insistiamo su quale ruolo potrà e dovrà avere Società per Cornigliano.