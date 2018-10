Glorie Genoa-Samp per ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Vecchie glorie di Genoa e Sampdoria in campo per raccogliere fondi da destinare alle vittime del crollo del Ponte Morandi. Allo stadio Garrone di Bogliasco, sede degli allenamenti dei blucerchiati, i campioni del passato delle due squadre hanno giocato contro la Nazionale Italiana Parlamentari e la rappresentativa Vigili del Fuoco.

Per la cronaca, il torneo è stato vinto proprio dalle vecchie Glorie; al secondo posto i Vigili del Fuoco e, ultima, la Nazionale Parlamentari.