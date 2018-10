17 sgomberati da campo abusivo a Genova

Questa mattina, 17 persone, tra cui 9 minori, sono state allontanate da un campo nomadi abusivo di via dei Cappuccini a Campi. Lo annuncia il Comune in una nota. Lo sgombero è stato effettuato dal reparto Vivibilità della Polizia Locale e dal reparto di Polizia Giudiziaria. L'operazione è stata coadiuvata da una decina di agenti della Polizia di Stato.

Delle famiglie con bambini si sono fatti carico i servizi sociali del Comune. Si tratta di un'area privata della Garaventa, fallita nel 2015, un sito industriale abbandonato da anni e nascosto alla vista. L'accampamento, afferma il Comune, si presentava in condizioni igienico sanitarie compromesse, con strutture instabili e fatiscenti che, in caso di piogge copiose, avrebbero potuto ostruire la tombinatura del rivo adiacente. Lì vicino c'è un asilo aziendale di proprietà del Cnr, a rischio allagamento. Le persone sgomberate verranno ospitate per 7 giorni in albergo, poi dovranno trovare autonomamente una sistemazione.