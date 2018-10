Genova, due mesi fa il crollo del ponte. Toti: 'Tanto da fare'

"14 agosto - 14 ottobre, ore 11.36. Due mesi esatti dal crollo del #pontemorandi. Un pensiero per le vittime, un abbraccio alle famiglie e alle persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. Abbiamo lavorato senza sosta per far tornare Genova alla normalità, tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in mattinata via Facebook ha ricordato il secondo mese di Genova senza il ponte Morandi. "Proprio oggi si corre la StraGenova nel cuore e non poteva esserci giorno migliore per dire che Genova non ha smesso di correre e non si fermerà mai".

"L'importante è che il ponte si ricostruisca in fretta. L'emergenza non terminerà finché il ponte non sarà ricostruito e il quartiere riqualificato", ha detto Giovanni Toti durante '1/2 ora in più' di Lucia Annunziata. "Riapriremo le strade sotto il ponte solo quando i sensori ci diranno che i cittadini possono passare in sicurezza". "Dobbiamo agire in fretta e fare in modo che i cittadini liguri e dell'Italia riabbiano una autostrada funzionante - ha detto ancora il governatore della Regione Liguria -. Abbiamo bisogno di onorare le 43 vittime con un lavoro serio da parte di tutti e più attenzione c'è su quanto è accaduto più è facile che la politica, le istituzioni e le persone che devono collaborare per questo risultato si impegnino affinché venga raggiunto in tempi molto rapidi". "Una tribuna così internazionale - ha aggiunto Toti - è importante per tenere accesa una luce sulla città".

"Ho visto alcuni progetti pronti, la ricostruzione è possibile in 12-15 mesi", ha detto il commissario straordinario e sindaco di Genova Marco Bucci. "Se abbiamo l'autorizzazione della magistratura possiamo demolire entro Natale", ha aggiunto Bucci.