Dl Genova: Rixi, 72 milioni a sfollati

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Ci saranno 72 milioni per gli sfollati di Genova a causa del crollo di ponte Morandi. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine di un evento dedicato allo shipping. "Ieri il governo ha presentato l'emendamento in commissione in cui si prevedono 72 milioni di rimborsi per gli sfollati già nel 2018". Chi ha subito lo sgombero e cederà il bene avrà un indennizzo di 2.025,50 euro a metro quadro. Intanto il sindaco-commissario Bucci si dice soddisfatto per le proposte di emendamento arrivate al decreto Genova. "Ho visto documenti in cui è contenuto il 99% delle modifiche che abbiamo chiesto, vedremo se poi verranno tutte approvate. Stiamo andando nella direzione giusta. Gli emendamenti rendono gli articoli del decreto decisamente migliori. Sono fiducioso che le cose andranno a posto". Al commissario spetterà anche la gestione dei tronchi autostradali che interferiscono con la ricostruzione: "le tratte delle A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al commissario".