Il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione di ponte Morandi, Marco Bucci, è soddisfatto per le proposte di emendamento arrivate al decreto Genova. "Ho visto documenti in cui è contenuto il 99% delle modifiche che abbiamo chiesto, vedremo se poi verranno tutte approvate. Per ora stiamo andando nella direzione giusta. Gli emendamenti rendono gli articoli del decreto decisamente migliori. Sono fiducioso che le cose andranno a posto".