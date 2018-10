Colombo day, Bucci nomina 33 nuovi ambasciatori di Genova

Nel giorno di Genova e di Colombo il sindaco Marco Bucci ha nominato 33 nuovi ambasciatori di Genova durante una cerimonia a Palazzo Ducale alla quale hanno assistito anche la presidente del Senato Alberti Casellati, il vice presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi

I nuovi ambasciatori. ADRIANA ALBINI, professore di Patologia generale. È tra le scienziate italiane più citate nel mondo in campo biomedico. IVANO GUGLIELMO ANGELOTTI, manager del commercio. FRANCO APRILE, imprenditore, console Onorario della Repubblica Ceca per la Liguria e per il Piemonte. AGOSTINO BARBERA, cavaliere del Lavoro. CLAUDIO BOZZO, presidente della Camera di Commercio italiana a Ginevra, Cavaliere della Repubblica. ANNA MARIA CAMPELLO, vincitrice di premi letterari, ha dedicato 4 libri a Genova. DOMENICO CAMPI, lavora al CERN di Ginevra: diretto la Costruzione del Magnete superconduttore dell'Esperimento CMS. CLAUDIA CAPRIOLI DALY vive a Londra dove lavora per banche di investimento. ELISABETTA CARCASSI, manager delle comunicazioni e delle relazioni pubbliche. ROBERTA CIACCIA, ricopre un ruolo dirigenziale presso Berenberg, seconda banca di investimento più antica al mondo. ENRICO DE BARBIERI, console onorario del Sudafrica a Genova, esperto di relazioni pubbliche e istituzionali. MARCO DODERO, sportivo e imprenditore. VINCENZO DRAGO, fondatore della Drago Forneria Genovese specializzata nella produzione di focaccia genovese. NICOLETTA GARAVENTA, penalista, collabora come volontaria con la Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso. CLAUDIO GIOVANNETTI, consulente marketing, promotore del gemellaggio Genova-Vlencia.

DOUGLAS LEONE, di origini genovesi, immigrato negli USA a 11 anni è considerato il più importante investitore italiano d'America. Forbes lo inserisce nella classifica dei Mida. FRANCESCA LINKE, amministratrice della Finollo, è presidente del Terziario Donna in Ascom Confcommercio. ANGELO MARTINENGO, giornalista pubblicista e imprenditore, ideatore nel 1972 della prima polizza assicurativa sui container. GIOVANNI GIULIO NOVI, cavaliere del Lavoro. Già presidente dell'Aeroporto di Genova e presidente dell'Autorità Portuale di Genova. È presidente del Gruppo ligure dei Cavalieri del Lavoro. ANNA ORLANDO, storico dell'arte specialista in pittura genovese e fiamminga antica.

GIORGIO PERRINO, fondatore e imprenditore della Società Magna Mercantile con uffici a Genova e New York. ESTER PESCIO, imprenditrice, vive e lavora a Boston. ANNA MARIA SAIANO, agente consolare degli Stati Uniti a Genova dal 1993. ANA KARINA SANTINI, è direttore per l'area EMEA (Europe, Middle East and Africa) degli investimenti portuali e nuovi progetti di Royal Caribbean. ANTONELLA SCAGLIA, manager di Imq. ANNA MARIA SOLARI, crea speciali "package tours" su Genova. PIETRO SORBA, giornalista, critico eno-gastronomico, gastronomo, organizza la Settimana della cucina italiana di Buenos Aires. VINCENZO SPERA Dal 1974 si occupa dell'organizzazione di spettacoli. LORENZO TAZZIERI, uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di direttori d'orchestra. A soli 32 anni è direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation. ELISA TOMELLINI, brillante pianista, ha suonato il piano più alto al mondo a quota 4460 m. PATRIZIA TRAVERSO, fotografa, ha immortalato Genova e la Liguria. DAVIDE VIZIANO, imprenditore.

PAOLO ZANENGA, ingegnere, ha partecipato alla rivoluzione manageriale degli anni 90 negli Stati Uniti. (ANSA).