Pusher arrestato, inutili vedette spaccio

Il centro storico di Genova come Scampia, con un sistema di "vedette" per assicurare lo smercio di droga. Nonostante la precauzione, però, gli agenti del commissariato centro e della squadra mobile sono riusciti ad arrestare un pusher di 20 anni, originario del Gambia. I poliziotti sono intervenuti nella zona tra piazza Ferretto, via San Donato e via San Bernardo dopo numerosi esposti dei residenti che si lamentavano della presenza di spacciatori. Ieri sera gli agenti hanno "circondato" la zona e hanno notato il giovane che stava fermo a un distributore H24 e vendeva la droga ai clienti. I poliziotti hanno prima fermato i clienti e, appena avuta la conferma delle cessioni, hanno arrestato il pusher.