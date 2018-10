Allagate case Vessalico, frane su strade

(ANSA) - IMPERIA, 11 OTT - Case allagate e frane sulle strade a Vessalico (Imperia) a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul ponente ligure nelle ultime ore. "Ha smesso di piovere da pochi minuti: ora lavoriamo, poi sarà il momento della conta dei danni" spiega Paola Giliberti, sindaco del piccolo comune (280 abitanti) della valle Arroscia.

Dalla notte di mercoledì nel borgo di Vessalico la pioggia non ha mai smesso di cadere. "Era impressionante - racconta il primo cittadino -, pioveva fortissimo e l'acqua è finita sulla provinciale e su quella statale, allagando le case del paese che si affacciano sulla strada". Per alcune ore la provinciale che conduce alla frazione di Lenzari è rimasta chiusa per allagamento, lasciando isolati i residenti, mentre sulla strada che conduce alla frazione di Siglioli sono scese tre frane, una vicina all'altra.