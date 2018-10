Travolto da auto su A12, grave operaio

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Restano gravi le condizioni dell'operaio di circa 30 anni investito da un'auto mentre lavorava nei pressi di un cantiere sull'autostrada A12, tra Chiavari e Lavagna, in direzione Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. L'operaio, con traumi in diverse parti del corpo, ha ricevuto le prime cure sul posto grazie all'immediato intervento dell'automedica del 118. In ambulanza in codice rosso è stato portato all'ospedale San Martino di Genova. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.