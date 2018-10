Studia pesci robot, premiata ricercatrice

Ha studiato il metabolismo di specie marine, come gli squali e le razze, per costruire pesci robot attraverso i quali imitare e approfondire il comportamento dei pesci veri. Attualmente si sta occupando di come i banchi di pesci si organizzano per muoversi assieme: l'acidificazione degli oceani può infatti influenzare questo comportamento.

Valentina Di Santo è una ricercatrice della Boston University originaria di Santo Stefano Magra (La Spezia) e per il suo lavoro nell'ambito delle scienze marine verrà premiata sabato al museo Lia della Spezia con il riconoscimento 'She made a Difference. Donna Leader 2018' assegnato da Ewmd europeo.

Insieme a lei il premio annuale sarà assegnato anche a Enrica Salvatori, professore associato di storia medievale e direttore del laboratorio di cultura digitale di Pisa, e alla giovane stilista Antonietta Guarino per la sezione 'Premio Primavera', ammessa all'Accademia dei Sartori e che ha presentato le sue creazioni d'alta moda anche in un evento a Taiwan.