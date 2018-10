Rolli, novità per edizione dopo Morandi

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Tre new entry, ovvero tre dimore nobiliari che mai erano state accessibili al pubblico, impreziosiscono ulteriormente l'edizione autunnale dei Rolli Days 2018, la rassegna genovese che questo nel week end tra il 12 e il 14 ottobre torna ad aprire i palazzi patrimonio Unesco.

"Questa edizione è più importante di altre - dice l'assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso - perché arriva dopo la tragedia del Morandi e conferma che siamo una città viva e con un'amplissima offerta culturale. Nel week end dei Rolli avremo anche gli appuntamenti del Paganini Genova Festival: Genova sarà un palcoscenico a cielo aperto". Saranno 28 i palazzi 'in rete', con la possibilità di prenotare visite guidate. "Per la prima volta - spiega Giacomo Montanari, curatore dei Rolli Days - avremo villa Rosazza a Di Negro e due edifici in via Luccoli, nel centro storico, palazzo Franzone Spinola e palazzo De Mari".