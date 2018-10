Mancini, 'tante occasioni e pochi gol'

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Non ci gira così bene, avremmo meritato di fare un paio di gol". Così il ct azzurro Roberto Mancini, dai microfoni di RaiSport, dopo il fischio finale di Italia-Ucraina. "Dovevamo fare un paio di reti - insiste Mancini -, dobbiamo migliorare su quest'aspetto e continuare su questa strada. Bisogna essere più incisivi e far gol. Quando si cominciano a fare 4-5 cambi diventa una partita problematica, abbiamo spinto fino alla fine, concedendo qualcosa, ma la gara è stata buona". Sull'esordiente Barella il ct dice che "ha fatto un'ottima partita, è stato bravo. Rispetto al Portogallo, oggi la partita era più semplice perché si giocava in casa".