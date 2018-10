Abbattuta e spezzata lapide Camicie nere

La lapide che ricordava i caduti delle Forze Armate posta nel cimitero di Savona comprendente anche il riferimento alla milizia fascista delle Camicie Nere è stata ritrovata stamani divelta e spezzata in due. A scoprirlo sono stati alcuni tecnici del Comune giunti sul posto per programmare la rimozione della lapide: nel corso della giornata la pietra sarebbe stata infatti riportata in laboratorio per l'eliminazione del riferimento alle camicie nere.