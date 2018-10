Violenza sessuale a Sanremo, un fermo

(ANSA) - SANREMO, 9 OTT - E' stato fermato dai carabinieri, in tarda mattinata, l'uomo accusato di aver stuprato una cittadina britannica di 23 anni sulla pista ciclabile di Sanremo (Imperia), all'altezza di via privata Scoglio. Il fermato è un cittadino sudamericano. La giovane, nonostante lo choc, aveva subito fornito un preciso identikit del suo aggressore, dal quale era riuscita a divincolarsi e fuggire per chiedere aiuto ad alcuni passanti. Stando a quanto raccontato dalla 23enne, a Sanremo per lavoro, la violenza sarebbe avvenuta ieri tra le 6 e le 7 del mattino. La giovane stava facendo jogging sulla ciclabile, quando un uomo l'ha avvicinata. All'inizio sembrava che volesse derubarla, poi invece l'ha spinta in un luogo più appartato, un parcheggio in via privata Scoglio, e l'ha violentata. Subito era iniziata una caccia all'uomo che si è conclusa con il fermo dello straniero.