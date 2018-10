Terzo Valico:Toninelli,allarmi infondati

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato una delegazione di lavoratori del Terzo Valico che manifestavano sotto il ministero. Il ministro ha colto l'occasione per "ribadire che, pur comprendendo la loro inquietudine, gli allarmismi fin qui sollevati sono infondati perché sia i fondi già stanziati con delibera Cipe per il V lotto che l'accordo raggiunto tra Rfi e Cociv garantiscono il proseguimento dei lavori per la realizzazione del Terzo valico senza interruzioni e senza ipotesi di licenziamenti". Il ministro ha anche ricordato che "l'analisi costi-benefici sull'opera terminerà tra poche settimane e che quindi presto si potrà fare chiarezza definitivamente sul futuro dell'opera e dei lavoratori". Erano 500 i lavoratori arrivati da Liguria e Piemonte: temono il blocco di risorse per l'opera che significherebbe, secondo il sindacato, licenziare 400 persone.