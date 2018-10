Savagnone e Pannofino a Voci nell'ombra

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - Saranno Rita Savagnone, doppiatrice tra le altre di Liza Minelli e Whoopi Goldberg, e Francesco Pannofino (voce di George Clooney, Denzel Washington e Antonio Banderas) a ricevere la targa alla carriera durante "Voci nell'ombra", il festival nazionale del doppiaggio, arrivato alla sua 19/a edizione, che porterà a Savona dal 18 al 20 ottobre il "gotha" del doppiaggio italiano.

"Avremo tutte le controfigure sonore degli attori internazionali - ha spiegato Tiziana Voarino, direttore artistico del Festival - con 46 nomination per le diverse categorie, dal Cinema alla televisione, agli audiovisivi a cui si aggiungono diversi riconoscimenti, tra i quali il premio Siae assegnato al giovane adattatore emergente e la targa Astori, che verrà attribuita con il voto via app". Il festival rientra in un progetto più ampio, abbracciando anche il progetto "cantautori nelle scuole" per dare una visione della Liguria come Regione della voce.