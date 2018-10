Mattarella, garantire sicurezza opere

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Il disastro del Vajont "sollecita un'assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello e l'equilibrio ambientale venga ovunque assicurato, a tutela della vita dei cittadini e delle comunità.

Questo anniversario risuona ammonimento per la nostra stessa civiltà". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio a 55 anni dal disastro.