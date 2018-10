Mancini: "Spero in più leader tecnici"

"In porta posso anticipare che giocherà Donnarumma, domani valuto se Chiellini farà due partite in quattro giorni oppure no". Parla di uomini e del loro impiego, Roberto Mancini, alla vigilia dall'amichevole contro l'Ucraina in programma domani al Ferraris. "Verratti ha un solo ruolo da ricoprire e quello avrà - ha detto il ct -. Torna dopo un po' di tempo, è importante vederlo giorno dopo giorno con altri giocatori. Comunque abbiamo un mese in più di campionato nelle gambe e alcuni elementi che sono migliorati, come Bernardeschi e Insigne, che ha cambiato ruolo in campionato". A chi gli chiedeva il nome del leader della squadra, Mancini ha detto di sperare di "avere più leader tecnici". Infine, ha concluso che "bisogna avere pazienza: abbiamo giocato solo due partite".