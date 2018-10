Lega B-Entella, rinviata udienza al Tar

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - La Lega di Serie B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che "la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un'udienza da stabilire. La società ligure, infatti, non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc e la Lega B, lo scorso 5 ottobre, non avevano accolto l'istanza di riammissione in Serie B, dopo la decisione del Collegio di Garanzia". "Figc e Lega B - è scritto, in una nota - avevano formalmente comunicato alla Virtus Entella che la richiesta di ammissione a partecipare al campionato di B non poteva essere accolta, perché le squadre partecipanti (visto l'articolo 49 delle Noif e con provvedimenti confermati del Tribunale federale nazionale) sono 19. La decisione del Tar sul precedente provvedimento del Collegio di Garanzia per la vicenda Cesena, alla luce di quanto sopra, non rivestiva più i caratteri dell'urgenza in quanto la società Virtus Entella avrebbe dovuto impugnare la previsione del campionato a 19 squadre".