Droga,arrestato pusher richiedente asilo

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - La Guardia di finanza, con l'aiuto delle unità cinofile, ha svolto servizi antidroga che hanno permesso di sequestrare 200 grammi di stupefacente e compiere un arresto. In manette è finito un nigeriano richiedente asilo che di giorno chiedeva l'elemosina e la sera spacciava marijuana (150 grammi di marijuana sequestrati). Il ricavato dello spaccio lo teneva in un barattolo con la scritta "offerta libera".

La Gdf ha compiuto anche controlli per contrastare abusivismo commerciale e vendita di prodotti contraffatti. In una settimana sono stati sequestrati oltre 12.000 pezzi tra capi ed accessori di abbigliamento e etichette, in quello che sembrava un vero e proprio "bunker del falso" adiacente al Porto Antico. Un opificio in cui extracomunitari lavoravano alla filiera del falso: cucivano, stampavano e trasformavano capi neutri in contraffatti. In quattro sono stati denunciati e il laboratorio smantellato.