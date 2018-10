Crollo ponte: visita Mancini, è pazzesco

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - "E' davvero pazzesco quello che e' successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, e' ancora piu' impressionante. Per me e' stato un momento di fortissima emozione". Lo ha detto il ct degli azzurri dopo la visita della nazionale al luogo della tragedia del ponte Morandi, tenendo in mano la maglia con su la scritta 'azzurri con Genova nel cuore'.