Crollo ponte: azzurro depongono corona

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - Pochi minuti dopo le 17 i giocatori della Nazionale italiana di calcio sono giunti nei pressi del ponte Morandi dove il 14 agosto è avvenuta la tragedia in cui sono morte 43 persone, e lì hanno deposto una corona di fiori.

Il pullman della Nazionale si è fermato a circa 300 metri dal luogo della tragedia e gli azzurri hanno proseguito a piedi. La squadra si è raccolta in silenzio per qualche istante in memoria delle vittime. Davanti alla delegazione ci sono l'ex portiere del Genoa, Perin e l'attaccante della Sampdoria Caprari.