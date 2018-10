Calcio: Genoa; Preziosi, Juric è maturato

"Ballardini è una persona rispettabile ma in campo ho visto una squadra che non mi è piaciuta". Enrico Preziosi ha commentato così, intervenendo in serata ai microfoni di Telenord, la decisione di esonerare Davide Ballardini e affidare la panchina a Ivan Juric.

"Non sa mettere i giocatori i campo - ha aggiunto -. Ho sbagliato a confermare Ballardini dopo che aveva saputo gestire la situazione negativa dello scorso anno. Nei 14 campionati di Ballardini ci sono 13 esoneri, vorrà dire qualcosa... Domenica abbiamo preso dei gol che non sono accettabili per una squadra con questo tipo di organico. Non è normale prendere tre gol in casa da una neopromossa. Gli ho chiesto spiegazione, ma non ho avuto risposte. Per me è importante avere equilibrio in campo.

Credo che sotto il piano del gioco Juric possa essere determinante. Gli ho parlato a lungo e mi è sembrato molto maturato, è un buon allenatore con delle idee di gioco e credo nel suo calcio".