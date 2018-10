Aggredisce madre per droga, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - Ha fatto arrestare il figlio che le chiedeva soldi per comprarsi la droga. È successo ieri sera a Sant'Olcese, nell'entroterra genovese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile chiamati dalla donna. Secondo il racconto della donna, il figlio avrebbe avuto una crisi isterica dopo il rifiuto a dargli i soldi per comprare lo stupefacente. Il giovane, 27 anni, ha quindi preso a calci e pugni la porta di casa, minacciando di morte la madre.

All'arrivo dei militari si è infine scagliato contro di loro. La donna ha raccontato che i litigi erano frequenti. Il ventisettenne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.