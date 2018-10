Dl Genova: Toninelli, sarà migliorato

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - Il decreto Genova "sarà migliorato. Non contestatelo perchè non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli oggi a Genova con la Commissaria europea Violeta Bulc. "Sono qui per onorare la memoria delle vittime, per un tributo alle famiglie che hanno sofferto e per offrire l'aiuto dell'Europa che è pronta a fare la propria parte per garantire e ridare il futuro. Sono qui anche per discutere con Governo e autorità locali della possibilità di rispondere ai bisogni della popolazione e offrire mezzi e strumenti che l'Ue può dare", ha detto Bulc. E Toninelli ha replicato: "Questa è l'Europa che ci piace, che ascolta necessità e bisogni del territorio. Il nostro impegno è ricostruire il ponte bene e velocemente. Termineremo i progetti entro il 24 ottobre per accedere ai fondi sulle infrastrutture.

Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze".