Crollo ponte:sfollati, Basta immobilismo

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera, senza contare quelli dell'entroterra, che non possono più sopportare un certo immobilismo nelle decisioni". Lo ha detto il presidente del comitato degli sfollati a causa del crollo di Ponte Morandi, Franco Ravera. Una delegazione di sfollati sfila in corteo con i commercianti. "Le istituzioni hanno fatto il possibile, hanno attivato mezzi pubblici, sono state fatte ripartire le linee ferroviarie ma non basta, ci vogliono più risorse e assunzioni di personale come autisti e agenti della municipale", spiega Ravera. "Oggi il tema non siamo noi, ma le problematiche di mezza città, ho visto in piazza molte persone - continua Ravera - che non abitano in Valpolcevera e questo mi ha fatto piacere, significa che c'è solidarietà".