Crollo Ponte,corteo fischia Toti e Bucci

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - C'è stato anche qualche fischio stamattina in piazza De Ferrari quando il governatore della Liguria, Giovanni, Toti e il sindaco di Genova, Marco Bucci, sono arrivati nella sede della Regione per incontrare una delegazione di manifestanti. Non si è trattato di una vera e propria contestazione ma di un segnale di "insofferenza" da parte degli abitanti e dei commercianti della Valpolcevera che aspettano risposte concrete e tempi certi, soprattutto per ciò che riguarda la riapertura delle strade di sponda del Polcevera.