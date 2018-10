Bucci: Se vogliamo il ponte a Natale '19, serve cantiere 1/12

"Se vogliamo che il ponte sia pronto a Natale 2019, sapendo i tempi di demolizione e costruzione, è opportuno che il primo dicembre prossimo parta il cantiere, se non altro per la demolizione. La cosa è fattibile, ma deve anche essere molto chiaro come fare ad assegnare un progetto nei prossimi 45 giorni". Lo ha detto in un'audizione dedicata al dl Genova, nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, il commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci.