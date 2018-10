Auto in scarpata per 20 metri su m.Fasce

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sul monte Fasce per un incidente che ha visto coinvolti tre ragazzi. I giovani, tutti ventenni, sono caduti con la macchina in un fossato, facendo un volo di circa 20 metri. Due di loro sono riusciti a risalire da solo, mentre il terzo è rimasto incastrato nell'abitacolo. I pompieri hanno estratto il ferito dalla vettura e lo hanno portato con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Anche gli altri due sono stati trasferiti, con l'ambulanza, al pronto soccorso. Nessuno dei tre è in gravi condizioni.