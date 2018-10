Black out concerto Cross, Kid Creole,EWF

(ANSA) - SAVONA, 7 Ott - Oltre 1500 persone hanno partecipato ieri sera alla seconda edizione di "When We Were Kids", il concerto ad Alassio che porta sul palco nella stessa sera star degli anni '80. Quest'anno sono stati Christopher Cross, Kid Creole & The Coconuts e gli Earth Wind & Fire. A introdurli è stato Nick The Nightfly, una delle voci più note di Radio Montecarlo. La manifestazione, ideata e organizzata da Giampiero Colli e patrocinata dal Comune, si è conclusa una manciata di secondi prima del naturale epilogo a causa di un cortocircuito che ha mandato in tilt l'impianto audio-luci. "Qualcuno dice che sia stato un atto volontario per sospendere il concerto viste le lamentele di qualche residente per il rumore a tarda notte - commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati - chi lo pensa non mi conosce. Sono fermamente deciso a riportare la vita in questa città". Lo scorso anno si esibirono Tony Hadley, Village People, Boney M.