Giampaolo, non temo favori all'Atalanta

"Possibili compensazioni? Non credo assolutamente a queste cose. Tutti i professionisti che ruotano attorno al mondo del calcio non penso proprio che operino così. Ripeto, non temo favoritismi a vantaggio dell'Atalanta". Lo ha detto l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista della trasferta di Bergamo, dopo le polemiche per il rigore assegnato la settimana scorsa alla Fiorentina contro la squadra di Gasperini. Il tecnico pensa soprattutto alle insidie di un match ostico: "E' una squadra che abbina qualità e forza fisica, ha un'ottima gestione della palla. Con le squadre allenate da Gasperini è sempre difficile giocare, lui sa mettere in difficoltà gli equilibri degli avversari. Abbiamo le nostre esperienze passate, non è una squadra semplice da affrontare".