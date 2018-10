Crollo ponte: Lungomare Canepa apre a cinque corsie

"Dal tardo pomeriggio di domani Lungomare Canepa sarà aperta al traffico su cinque corsie: due in direzione ponente, tre in direzione levante". Lo rende noto il Comune di Genova. L'ampliamento della carreggiata renderà più scorrevole il traffico in quella zona di città invasa dai mezzi dopo il crollo di ponte Morandi.

Il cantiere, che dalla fine di agosto ha visto gli addetti lavorare su tre turni per 24 ore al giorno, chiude con 45 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti. (ANSA).