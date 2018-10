Ponte Morandi: Bucci in Commissione Trasporti alla Camera

Lunedì pomeriggio (ore 1730) il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, Marco Bucci, sarà ascoltato dalle Commissioni riunite di Ambiente e Trasporti della Camera. L'audizione, sulle "disposizioni urgenti per Genova, la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti" avverrà nella Sala del Mappamondo. La mattina (ore 1215) saranno ascoltati i rappresentanti della diocesi di Genova. Nel primo pomeriggio (ore 15:30) toccherà ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.