Mancini: Porteremo gioia dopo tristezza

"Speriamo di portare una giornata di gioia e di felicità, dopo tanta tristezza". Così il ct degli azzurri, Roberto Mancini, alla presentazione della sfida amichevole Italia-Ucraina che si giocherà a Genova mercoledì prossimo. "Mi dispiace molto, moltissimo per quello che è accaduto. Quando è successo mi sembrava una cosa così impossibile - ha raccontato Mancini -. A me ha lasciato come tutti i genovesi un vuoto incredibile. Sarò passato su quel ponte migliaia di volte. Spero venga ricostruito al più preso perché la città e la regione lo meritano".