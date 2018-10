In moto nel bosco, 4000 euro di multa

In moto da trial all'interno della zona speciale di conservazione Deiva - Bracco - Pietra di Vasca - Mola, nel comune di Castiglione Chiavarese (Genova). Per questo due centauri sono stati multati dai carabinieri forestali di Sestri Levante con una sanzione di 2 mila euro ciascuno.

Quella di oggi non è la prima volta: i militari, infatti, in nove mesi hanno sanzionato motociclisti da trial per un totale di 16 mila euro di multe. La zona speciale di conservazione è un'area naturale soggetta a particolare tutela al cui interno è vietato il transito fuoristrada perché si rischia di alterare la naturale regimazione delle acque nelle aree boscate, innescando o accelerando fenomeni di erosione.