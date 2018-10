Mef sblocca avanzi bilancio Comuni

(ANSA) - GENOVA, 4 OTT - Il Mef ha sbloccato dopo vent'anni gli avanzi di amministrazione per riattivare gli investimenti nei Comuni della Liguria. E' la svolta epocale per gli enti locali annunciata oggi pomeriggio a Genova dal coordinatore della commissione Finanza locale Anci Liguria Gianluca Buccilli.

Gli enti locali potranno utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione per finanziare investimenti relativamente al 2018. Lo sblocco degli avanzi era atteso dopo le due sentenze della Corte Costituzionale che avevano colpito le regole del pareggio di bilancio sui conti degli enti locali.

Nella circolare, che recepisce le sentenze, si legge che l'avanzo di amministrazione "rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non può essere oggetto di prelievo forzoso attraverso i vincoli del pareggio di bilancio". "La circolare premia i Comuni virtuosi, - commenta Buccilli - che negli anni passati hanno amministrato con equilibrio e parsimonia".