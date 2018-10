Crollo ponte: Toti, Bucci è commissario

(ANSA) - GENOVA, 4 OTT - "Questa mattina ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova. La Regione ha già risposto con parere favorevole". Lo annuncia il governatore Giovanni Toti via fb.