Vigile fuoco intossicato a Taggia

Un vigile del fuoco è rimasto intossicato nel corso del lavoro di spegnimento di un incendio divampato in una ditta di demolizioni di auto a Taggia, nei pressi della strada provinciale della Valle Argentina. Le fiamme sono divampate nella ditta Santamaria verso le 12, per cause tuttora in fase di accertamento, ma non si esclude una scintilla partita da un veicolo. Un pompiere è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con tre mezzi, due dei quali di appoggio. Presenti anche i carabinieri. Il traffico è stato interrotto all'altezza del ponte vecchio di Taggia, a causa dell'imponente coltre di fumo nero, che si è alzata verso il cielo, visibile da centinaia di metri di distanza. Il vigile del fuoco soccorso, comunque, era cosciente.