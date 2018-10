Osti con Atalanta sarà gara spettacolare

(ANSA) - GENOVA, 3 OTT - Reduce dal successo in rimonta contro la Spal, la Sampdoria punta ora l'Atalanta, che sfiderà in trasferta a Bergamo domenica prossima. "Domenica sarà una grandissima partita perché si incontrano due squadre che giocano un bellissimo calcio anche se con filosofie calcistiche differenti - ha dichiarato Carlo Osti, ds blucerchiato - Spero che, soprattutto dopo le polemiche che ci sono state nell'ultimo fine settimana per alcune decisioni degli arbitri, possa essere designato un arbitro importante per una gara che sicuramente sarà spettacolare. Un direttore che possa tutelare sia le squadre in campo ma soprattutto lo spettacolo che sono convinto non mancherà". A trascinare la squadra come sempre Fabio Quagliarella, "un grande campione, eterno e immortale. Lui illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova".