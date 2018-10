Giallo per dipendente Amiu scomparso

E' giallo sulla scomparsa, avvenuta nove giorni fa, di Vittorio Grieco, dipendente Amiu di 59 anni.

"Non escludiamo nulla neppure l'omicidio. Indaghiamo a 360 gradi" ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. A fare scattare l'inchiesta è stata non solo la denuncia di scomparsa dell'uomo ma anche una indagine parallela per circonvenzione di incapace a carico di cinque persone tra amici e conoscenti di Grieco. Secondo quanto era emerso da quella inchiesta il dipendente aveva prestato 250 mila euro ad alcune persone che avrebbero approfittato di lui senza restituire un soldo. Anzi, 5 persone avrebbero continuato ad approfittarne terrorizzandolo, tanto che era stato nominato un amministratore di sostegno nonostante non avesse problemi di salute e non fosse incapace di intendere. Gli inquirenti hanno scoperto che Grieco aveva venduto agli aguzzini un appartamento a Sturla per una cifra irrisoria. Per questo erano stati indagati dal pubblico ministero Paola Crispo per circonvenzione di incapace.