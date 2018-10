Ds Samp, con Atalanta serve gran arbitro

"Spero che, dopo le polemiche che ci sono state nell'ultimo week end per alcune decisioni degli arbitri, per la sfida con l'Atalanta di domenica prossima possa essere designato un arbitro importante, che possa tutelare sia le squadre in campo sia lo spettacolo, che sono convinto non mancherà". Così il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, in vista della prossima sfida tra l'Atalanta e i blucerchiati dopo le polemiche sull'arbitro Valeri che ha dato rigore alla Fiorentina contro i lombardi senza consultare la Var.