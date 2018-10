Crollo ponte: Autostrade, massima attenzione a sfollati

Autostrade per l'Italia conferma "la massima attenzione e disponibilità al supporto degli abitanti e delle famiglie genovesi interessate direttamente dal crollo del Viadotto Polcevera. Per quanto riguarda i contributi agli sfollati, la società ha erogato a settembre 2018 a 263 nuclei familiari interessati. L'iniziativa è stata condotta in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria". In una nota, la società spiega ancora che "a fronte della richiesta di avviare una seconda tranche di contributi tramite una 'erogazione liberale', Autostrade per l'Italia ha proposto di erogare il contributo come acconto del sistema di provvedimenti che il Pris Regione Liguria sta definendo. Il comitato sfollati ha ribadito la richiesta di ricevere il contributo sotto forma di "erogazione liberale" e la società si è riservata di approfondire la fattibilità della richiesta, anche alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Genova e in attesa della nomina del Commissario con il quale raccordarsi sul tema".(SEGUE)