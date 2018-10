Cane poliziotto trova droga a scuola

(ANSA) - IMPERIA, 3 OTT - Dieci grammi di hascisc sono stati sequestrati dalla polizia nel corso di due blitz effettuati con l'unità cinofila, in altrettante scuole superiori della provincia di Imperia: l'istituto professionale Ipsia, di via Gibelli, a Imperia e il Ruffini Aicardi, di Arma di Taggia. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti, visto che i ragazzi sono riusciti a disfarsene, prima di essere controllati dai cani. A Taggia, ad esempio, alcuni grammi di stupefacente sono stati trovati nei bagni. Malgrado siano riusciti a disfarsi velocemente della droga, i ragazzi non sono stati così bravi a ingannare il cane poliziotto "Kora", che ha fiutato l'odore dello stupefacente su alcuni studenti, ma questi, non avendo droga addosso non sono stati segnalati alla prefettura come assuntori.