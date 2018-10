Birra Peroni nuovo partner Genoa e Samp

(ANSA) - GENOVA, 3 OTT - Una birra ufficiale per Genoa e Sampdoria. E' Peroni, storico marchio italiano, che da oggi abbinerà il suo nome alle due società genovesi. La partnership tra l'azienda di Vigevano e le squadre di Genoa e Sampdoria è stata ufficializzata al Luigi Ferraris alla presenza dei dirigenti dei due club e dei giocatori Criscito e Marchetti per il Genoa, Audero e Quagliarella per la Sampdoria. Presente anche l'assessore allo sport del comune di Genova Stefano Anzalone: "In questo momento è importante che un' azienda come Peroni sostenga i nostri due club". "Sposarci con Peroni è significativo - ha dett Daniele Bruzzone, responsabile marketing del Genoa - perché si uniscono una realtà di 125 anni come il Genoa e un marchio che ha compiuto 170 anni". "Una partnership strategica - ha aggiunto Marco Caroli, dell'ufficio marketing della Samp - considerando anche che nelle due Gradinate abbiamo creato due bar dai quali si può bere vedendo il campo".