A Genova prima tappa Tattoo Convention

(ANSA) - GENOVA, 3 OTT - Più di duecento tatuatori provenienti da tutti Italia si danno appuntamento all'Rds stadium di Genova da venerdì prossimo 5 ottobre per la tredicesima edizione di Genova Tattoo Convention, prima tappa di un tour nazionale che durerà fino ad aprile. L'evento "non è una semplice parata di tatuaggi - spiega il patron Riccardo Piaggio - ma un'occasione per documentarsi su stili, filosofia, tendenze e storia di quest'arte antica, che ormai è parte integrante della nostra cultura". Fino a domenica 7 ottobre saranno all'opera i migliori artisti italiani dell'inchiostro su pelle che si misureranno in competizioni sui vari stili (tradizionale, small, big, figurativo, crazy tattoo, realistico e cartoon) e temi (mare, miti e leggende, guerra). Dopo Genova la Tatoo Convention prosegue a Mantova (9, 10 e 11 novembre), Grosseto (16, 17 e 18 novembre), Livorno (1, 2 e 3 febbraio), Ancona (15, 16 e 17 febbraio), Reggio Emilia (8, 9 e 10 marzo), Rimini (22, 23 e 24 marzo) e Piacenza (5, 6 e 7 aprile).