Sampdoria, Giampaolo "bravi a rimontare"

Una vittoria sofferta per la Sampdoria ed anche il tecnico Giampaolo è apparso stanco nel dopo gara seppur soddisfatto per i tre punti. "Avevo messo in conto qualche difficoltà ad arrivare in fondo sul piano della tenuta fisica - ha spiegato - poi siamo andati addirittura sotto e il dover risalire la china con quel carico sulle spalle di natura fisica e nervosa, per le cinque gare in 15 giorni, poteva essere pesante. Invece sono molto contento dei ragazzi e della tenuta nervosa ma soprattutto di come hanno difeso il 2-1 raschiando il fondo del barile di qualsiasi risorsa fisica e caratteriale. In altre circostanze questa partita l'avremmo persa". La partita è terminata 2-1. Al vantaggio di Paloschi hanno risposto linetty e Defrel. Tre punti che rilanciano i blucerchiati in classifica, ma Giampaolo avrebbe voluto ancora di più. "La nostra classifica poteva essere migliore, perché col Cagliari abbiamo sbagliato un rigore al 90mo e in casa con l'Inter abbiamo subito un gol ad un minuto dalla fine. ".