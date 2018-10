Robot 'parlano' con linguaggio italiano

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Oltre che con gli uomini, i robot stanno imparando ad interagire e a collaborare fra loro. In Italia, presso l'Istituto Italiano di tecnologia (Iit), si sta mettendo a punto il linguaggio che utilizzeranno. Il linguaggio è stato testato su due robot umanoidi e ha permesso ad uno di aiutare l'altro ad alzarsi da una sedia. La ricerca è condotta nell'ambito del progetto europeo An.Dy, il cui responsabile scientifico per l'Iit è Daniele Pucci, ed è pubblicata sul sito arXiv.

"L'obiettivo del progetto è quello di creare algoritmi di intelligenza artificiale affinché i robot umanoidi riescano a collaborare con l'uomo e fra di loro", ha detto all'ANSA Pucci.

Il primo passo della ricerca, ha aggiunto, "è stato far collaborare i robot con gli esseri umani", che è la base per "arrivare alla collaborazione tra robot e robot".