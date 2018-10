Pallanuoto: Serie A, evento per Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - Compie un secolo di vita il campionato italiano di Pallanuoto. Una ricorrenza che la Fin ha voluto festeggiare presentando l'evento a Genova. "La pallanuoto appartiene alla Liguria e a Genova oltre alle altre città e regioni che hanno nobilitato questo sport - ha spiegato Paolo Barelli, presidente della Fin -. Per questo abbiamo voluto dedicare il centenario alla città di Genova e alla tragedia del Ponte Morandi. Oggi doneremo al sindaco abbonamenti per tutte le famiglie che vivono ancora questo dramma - ha detto -. Avranno la possibilità di andare gratuitamente in piscina presso una delle società affiliate, sperando che possa essere di aiuto, un modo per far capire che anche lo sport è vicino". Barelli non si sbilancia sul futuro del campionato, che da 13 stagioni vede trionfare la Pro Recco. "Al vertice ci saranno le stesse squadre ma sarà interessante seguire le formazioni, anche se di seconda fascia, che si sono rinforzate con molti giovani. Final Eight a Brescia? E' ancora presto ma potrebbe darsi".